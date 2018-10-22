СМИ: Саммит США и КНДР может состояться в январе 2019 года

Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в январе 2019 года, сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, американская администрация намерена провести саммит до 10 января 2019 года, место проведения встречи ещё не определено.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести новую встречу с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Соединённых Штатах.

По его словам, для проведения саммита рассматриваются три-четыре места.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.