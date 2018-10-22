СМИ: Саммит США и КНДР может состояться в январе 2019 года

Короткая ссылка
Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в январе 2019 года, сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, американская администрация намерена провести саммит до 10 января 2019 года, место проведения встречи ещё не определено.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести новую встречу с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Соединённых Штатах. 

По его словам, для проведения саммита рассматриваются три-четыре места.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить