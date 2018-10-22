СМИ: Саммит США и КНДР может состояться в январе 2019 года
По данным издания, американская администрация намерена провести саммит до 10 января 2019 года, место проведения встречи ещё не определено.
Ранее Трамп заявил, что намерен провести новую встречу с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Соединённых Штатах.
По его словам, для проведения саммита рассматриваются три-четыре места.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.