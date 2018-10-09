Трамп: США рассматривают несколько мест для проведения саммита с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает несколько мест для проведения американо-северокорейского саммита.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном рассматриваются «три-четыре» локации.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Майк Помпео и Ким Чен Ын в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили возможность проведения очередного саммита.

В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях Соединённых Штатов и Северной Кореи.