КНДР намерена реализовать достигнутое с США на саммите в Сингапуре соглашение

Короткая ссылка
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ходе сессии ГА ООН заявил, что Пхеньян намерен реализовать положения соглашения, которое было достигнуто лидерами Северной Кореи и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом на встрече в Сингапуре.
КНДР намерена реализовать достигнутое с США на саммите в Сингапуре соглашение
  • ©MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

По его словам, выполнение условий соглашения является «ключом к миру» в регионе.

«Совместное заявление США и КНДР содержит все вопросы, касающиеся решения проблем Корейского полуострова в конечном счёте», — сказал министр.

Также Ли Ён Хо выразил уверенность в том, что выполнение этих договорённостей приведёт к «полной денуклеаризации Корейского полуострова». 

Однако министр подчеркнул, что Пхеньян не намерен продолжать политику разоружения в одностороннем порядке, без ответных шагов со стороны иностранных партнёров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в письме Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить