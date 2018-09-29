КНДР намерена реализовать достигнутое с США на саммите в Сингапуре соглашение
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По его словам, выполнение условий соглашения является «ключом к миру» в регионе.
«Совместное заявление США и КНДР содержит все вопросы, касающиеся решения проблем Корейского полуострова в конечном счёте», — сказал министр.
Также Ли Ён Хо выразил уверенность в том, что выполнение этих договорённостей приведёт к «полной денуклеаризации Корейского полуострова».
Однако министр подчеркнул, что Пхеньян не намерен продолжать политику разоружения в одностороннем порядке, без ответных шагов со стороны иностранных партнёров.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в письме Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.