КНДР намерена реализовать достигнутое с США на саммите в Сингапуре соглашение

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ходе сессии ГА ООН заявил, что Пхеньян намерен реализовать положения соглашения, которое было достигнуто лидерами Северной Кореи и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом на встрече в Сингапуре.

По его словам, выполнение условий соглашения является «ключом к миру» в регионе.

«Совместное заявление США и КНДР содержит все вопросы, касающиеся решения проблем Корейского полуострова в конечном счёте», — сказал министр.

Также Ли Ён Хо выразил уверенность в том, что выполнение этих договорённостей приведёт к «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Однако министр подчеркнул, что Пхеньян не намерен продолжать политику разоружения в одностороннем порядке, без ответных шагов со стороны иностранных партнёров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в письме Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.