МИД КНДР: денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться мерами доверия

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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия.
МИД КНДР: денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться мерами доверия
  • Reuters

«Наша позиция такова, что денуклеаризация Корейского полуострова должна реализовываться вместе с выстраиванием режима мира по принципу одновременных пошаговых мер, начиная с того, что мы можем сделать, отдавая приоритет мерам по выстраиванию доверия», — сказал он.

При этом Ли Ён Хо добавил, что Пхеньян не намерен продолжать политику разоружения в одностороннем порядке.

По его словам, в КНДР «не видят встречных шагов» со стороны США в ответ на политику Северной Кореи в области денуклеаризации.

«Правительство КНДР остаётся твёрдо приверженным денуклеаризации, однако это будет возможным, только если США обеспечат доверие к себе», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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