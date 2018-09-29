МИД КНДР: денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться мерами доверия
- Reuters
«Наша позиция такова, что денуклеаризация Корейского полуострова должна реализовываться вместе с выстраиванием режима мира по принципу одновременных пошаговых мер, начиная с того, что мы можем сделать, отдавая приоритет мерам по выстраиванию доверия», — сказал он.
При этом Ли Ён Хо добавил, что Пхеньян не намерен продолжать политику разоружения в одностороннем порядке.
По его словам, в КНДР «не видят встречных шагов» со стороны США в ответ на политику Северной Кореи в области денуклеаризации.
«Правительство КНДР остаётся твёрдо приверженным денуклеаризации, однако это будет возможным, только если США обеспечат доверие к себе», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.