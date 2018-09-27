В МИД Британии сказали об условии снятия санкций с КНДР

Короткая ссылка
Глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал, от выполнения какого условия зависит снятие санкций с КНДР.
В МИД Британии сказали об условии снятия санкций с КНДР
  • © de Cuveland, J.
  • globallookpress.com

«Северная Корея должна в полном объёме и безвозвратно отказаться от ядерного оружия и средств их производства таким образом, чтобы это можно было проверить, согласно с резолюциями Совбеза ООН. Как полагает Великобритания, до этого санкции, согласованные международным сообществом, должны тщательно соблюдаться», — цитирует его ТАСС.

При этом Хант отметил, что Британия приветствует готовность КНДР к диалогу по данному вопросу, но отмечает, что Пхеньян до сих пор не предпринял достаточно конкретных шагов для денуклеаризации.

«Мы надеемся, что многократные обещания Северной Кореи отказаться от ядерного оружия являются искренними», — добавил он.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить