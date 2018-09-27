В МИД Британии сказали об условии снятия санкций с КНДР

Глава МИД Великобритании Джереми Хант рассказал, от выполнения какого условия зависит снятие санкций с КНДР.

«Северная Корея должна в полном объёме и безвозвратно отказаться от ядерного оружия и средств их производства таким образом, чтобы это можно было проверить, согласно с резолюциями Совбеза ООН. Как полагает Великобритания, до этого санкции, согласованные международным сообществом, должны тщательно соблюдаться», — цитирует его ТАСС.

При этом Хант отметил, что Британия приветствует готовность КНДР к диалогу по данному вопросу, но отмечает, что Пхеньян до сих пор не предпринял достаточно конкретных шагов для денуклеаризации.

«Мы надеемся, что многократные обещания Северной Кореи отказаться от ядерного оружия являются искренними», — добавил он.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.