Ким Чен Ын в письме Трампу заявил о намерении завершить процесс денуклеаризации

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу рассказал о планах завершить процесс денуклеаризации и сфокусироваться на развитии экономики страны.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского премьера Ли Нак Ёна.

«Намерение Ким Чен Ына достичь денуклеаризации, чтобы он смог сконцентрироваться на экономическом развитии, было передано президенту США Дональду Трампу и миру через президента (Южной Кореи. — RT) Мун Чжэ Ина», — уточнил он.

По словам Ли Нак Ёна, в настоящее время представилась «историческая возможность» для достижения мира на Корейском полуострове.

Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что везёт Трампу новое послание от Ким Чен Ына.

Позднее президент США назвал письмо северокорейского лидера «прекрасным произведением искусства».