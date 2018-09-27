Трамп назвал письмо Ким Чен Ына произведением искусства

Американский президент Дональд Трамп признался, что показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ одно из писем лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

.@POTUS on Kim Jong Un and North Korea negotiations: "He wants to make a deal and I'd like to make a deal." https://t.co/y0QTdxTzIspic.twitter.com/KAVHjfFXNB — Fox News (@FoxNews) 26 сентября 2018 г.

«Когда я показал одно из писем, только одно, премьер-министру Абэ, он сказал: «Это на самом деле прорывное письмо. Это невероятно. Это историческое письмо». И так и есть. Это прекрасное, прекрасное произведение искусства», — отметил Трамп.

Он добавил, что верит в стремление Ким Чен Ына достичь договорённостей с США.

«Он хочет договориться, я хочу договориться. У нас на самом деле хорошие отношения», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп не исключил возможности скорой встречи с Ким Чен Ыном.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Трампа о возможной новой встрече с северокорейским лидером.