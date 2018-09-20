Лидер Южной Кореи везёт Трампу новое письмо от Ким Чен Ына
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что везёт американскому коллеге Дональду Трампу новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. 24 сентября он намерен встретиться в Нью-Йорке с Трампом.
Ранее Трамп заявил об огромном прогрессе в ситуации вокруг Северной Кореи.
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