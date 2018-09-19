Трамп заявил об огромном прогрессе в ситуации вокруг КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до того, как он стал президентом, существовала угроза войны с Северной Кореей, при этом, по его словам, в настоящее время в отношениях с этой страной достигнут «огромный прогресс».

В частности, он отметил, что власти КНДР не проводят ядерных и ракетных испытаний, а также вернули США останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

«У нас очень хорошие новости из Северной Кореи и Южной Кореи. Они (лидеры двух государств. — RT) встретились, мы получили большой отклик», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что очень воодушевлён заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу двух лидеров.