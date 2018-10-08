СМИ назвали темы переговоров Помпео и Ким Чен Ына в Пхеньяне

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Государственный секретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили в том числе возможность проведения очередного американо-северокорейского саммита.

Об этом сообщает издание DongA со ссылкой на информированные источники.

«Помпео 7 октября провёл встречу и пообедал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, стороны договорились о проведении второго саммита США-КНДР в ближайшее время», — говорится в тексте.

Помпео и Ким Чен Ын также обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, в частности, возможность демонтажа ядерного объекта в Йонбёне, а также принятие декларации об окончании войны и соответствующие действия со стороны Соединённых Штатов.

В июне эксперт Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.

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