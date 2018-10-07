Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить полигон Пхунгери

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарём США Майком Помпео пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери и убедиться, что он полностью демонтирован. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Reuters

«Председатель Ким пригласил инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж», —указывается в сообщении. Как отметили в Госдепе, в ходе переговоров стороны также обсудили детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Помпео 7 октября посетил КНДР и провёл встречу с Ким Чен Ыном. 24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне заявили о готовности работать над созданием безъядерного мира.