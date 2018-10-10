Трамп намерен провести встречу с Ким Чен Ыном после выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он он намерен провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после американских промежуточных выборов.

Об этом он сказал журналистам. «Я просто не могу уехать сейчас», — приводит его слова The Hill. Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября. Ранее Трамп заявил, что США рассматривают три-четыре места для проведения саммита с КНДР.