Трамп намерен провести встречу с Ким Чен Ыном после выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что он он намерен провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после американских промежуточных выборов.
Об этом он сказал журналистам.
«Я просто не могу уехать сейчас», — приводит его слова The Hill.
Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября.
Ранее Трамп заявил, что США рассматривают три-четыре места для проведения саммита с КНДР.
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