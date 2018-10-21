В Совфеде назвали ошибкой намерение США выйти из ДРСМД

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT рассказал, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было «ожидаемым».

«Американцы постоянно обвиняли Россию в нарушении договора, подталкивая нас самим выйти из него, чтобы потом нас же и обвинить. Мы не поддавались на эти провокации. Исчерпав все основные доводы, они приняли такое решение. Всё очень просто: американцы считают, что этот договор сдерживает разработку их новых вооружений, поэтому из него выходят. Но я думаю, что это ошибка. Тем не менее Россия вполне способна обеспечить свою безопасность», — сказал он.

Джабаров отметил, что подобными действиями американцы «подставляют прежде всего своих союзников по Европе».

«Это очередной шаг к возможному потенциальному прямому военному столкновению. И американцы, к сожалению, его сделали, что очень тревожит. Я думаю, они до конца не осознают, чем всё может закончиться», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий также добавил, что шаги США по выходу из ДРСМД «без ответа не останутся».

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.