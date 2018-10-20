Госдеп поддержал решение парламента Македонии по переименованию страны

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Госдепартамент поддержал решение парламента Македонии внести изменения в Конституцию для переименования страны согласно договору с Грецией.
Госдеп поддержал решение парламента Македонии по переименованию страны
  • AFP

«США убеждены, что Преспанское соглашение является исторически важной возможностью улучшить стабильность, безопасность и процветание всего региона», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее депутаты парламента Македонии поддержали внесение изменений в Конституцию по договору с Грецией о переименовании страны для вступления в НАТО и Европейский союз.

При этом референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македония может вступить в альянс только в случае достижения соглашения с Грецией по названию страны.

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