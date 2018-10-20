Задержанный в Осло сотрудник аппарата Совфеда вернулся в Россию

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Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарёв, который был задержан в Норвегии, прибыл в Москву. Об этом заявили в пресс-службе палаты.
Задержанный в Осло сотрудник аппарата Совфеда вернулся в Россию
  • РИА Новости

«Бочкарёв прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллегия», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в российском посольстве заявили, что оформляют документы для возвращения Бочкарёва на родину.

В конце сентября стало известно о задержании норвежскими спецслужбами Бочкарёва. Его подозревали в сборе данных в здании парламента Норвегии.

МИД России потребовал от властей Норвегии снятия всех обвинений с россиянина. 

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