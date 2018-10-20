Задержанный в Осло сотрудник аппарата Совфеда вернулся в Россию
- РИА Новости
«Бочкарёв прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллегия», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в российском посольстве заявили, что оформляют документы для возвращения Бочкарёва на родину.
В конце сентября стало известно о задержании норвежскими спецслужбами Бочкарёва. Его подозревали в сборе данных в здании парламента Норвегии.
МИД России потребовал от властей Норвегии снятия всех обвинений с россиянина.