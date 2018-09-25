СМИ: Задержанного в Осло россиянина подозревают в сборе данных
- РИА Новости
«Подозрения норвежской полицейской службы безопасности среди прочего касаются сбора данных через беспроводные сигналы и сети в здании стортинга», — сообщила защита.
Фальк-Куслунг отметил, что Бочкарёв отрицает свою вину.
Ранее МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с задержанием в Осло российского гражданина.
23 сентября стало известно об аресте в Норвегии гражданина России.