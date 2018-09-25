СМИ: Задержанного в Осло россиянина подозревают в сборе данных

Норвежские спецслужбы подозревают задержанного в Осло россиянина Михаила Бочкарёва в сборе данных через беспроводные сигналы и сети в здании парламента Норвегии, сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на адвоката россиянина Бендика Фальк-Куслунга.

РИА Новости

«Подозрения норвежской полицейской службы безопасности среди прочего касаются сбора данных через беспроводные сигналы и сети в здании стортинга», — сообщила защита. Фальк-Куслунг отметил, что Бочкарёв отрицает свою вину. Ранее МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с задержанием в Осло российского гражданина. 23 сентября стало известно об аресте в Норвегии гражданина России.