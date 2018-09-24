МИД выразил протест послу Норвегии после задержания россиянина в Осло
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«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, российская сторона потребовала разъяснения в связи с произошедшим и незамедлительного снятия c россиянина «абсурдных обвинений».
«Было подчёркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации М.А. Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации», — добавили в МИД.
Уточняется, что целью Бочкарёва было участие в международном семинаре, который проходил в парламенте Норвегии.
23 сентября стало известно об аресте на две недели в Норвегии гражданина России.
Его подозревают в осуществлении незаконной информационной деятельности.