МИД выразил протест послу Норвегии после задержания россиянина в Осло

МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с задержанием в Осло российского гражданина, заявили в пресс-службе ведомства.

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона потребовала разъяснения в связи с произошедшим и незамедлительного снятия c россиянина «абсурдных обвинений».

«Было подчёркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации М.А. Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации», — добавили в МИД.

Уточняется, что целью Бочкарёва было участие в международном семинаре, который проходил в парламенте Норвегии.

23 сентября стало известно об аресте на две недели в Норвегии гражданина России.

Его подозревают в осуществлении незаконной информационной деятельности.