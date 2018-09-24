МИД выразил протест послу Норвегии после задержания россиянина в Осло

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МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с задержанием в Осло российского гражданина, заявили в пресс-службе ведомства.
МИД выразил протест послу Норвегии после задержания россиянина в Осло
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона потребовала разъяснения в связи с произошедшим и незамедлительного снятия c россиянина «абсурдных обвинений».

«Было подчёркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации М.А. Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации», — добавили в МИД.

Уточняется, что целью Бочкарёва было участие в международном семинаре, который проходил в парламенте Норвегии.

23 сентября стало известно об аресте на две недели в Норвегии гражданина России

Его подозревают в осуществлении незаконной информационной деятельности.

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