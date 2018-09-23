В Норвегии арестовали гражданина России

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Гражданин России арестован на ближайшие две недели в Норвегии по подозрению в осуществлении незаконной информационной деятельности.
В Норвегии арестовали гражданина России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NTB.

Адвокат Хеге Аакрэ заявила, что гражданин России считает это недоразумением и не понимает, в чём его обвиняют.

По её словам, арестованному россиянину 51 год. Его имя не называется.

«Мой клиент заявляет, что не понимает, почему его подозревают, и что всё это связано с каким-то недоразумением», — отметила адвокат.

В свою очередь, в российском посольстве заявили, что «задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом».

Арестованному оказывается консульское сопровождение.

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