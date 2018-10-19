Посольство оформляет документы для возвращения Бочкарёва из Норвегии в Россию

Посольство России в Норвегии сообщило, что оформляет документы для возвращения освобождённого из-под ареста сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарёва на родину.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в аккаунте посольства в Twitter.

«Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А. Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации», — заявили в дипмиссии.

19.10.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии об освобождении М.А.Бочкарёва



Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации. pic.twitter.com/YqbtHX4pgB — Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 19 октября 2018 г.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Бочкарёв в ближайшее время вернётся на родину.

19 октября стало известно, что полиция отозвала апелляцию на продление ареста Бочкарёва.