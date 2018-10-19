Посольство оформляет документы для возвращения Бочкарёва из Норвегии в Россию

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Посольство России в Норвегии сообщило, что оформляет документы для возвращения освобождённого из-под ареста сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарёва на родину.
Посольство оформляет документы для возвращения Бочкарёва из Норвегии в Россию
  • ©CHROMORANGE / Dieter Möbus
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении, размещённом в аккаунте посольства в Twitter.

«Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А. Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации», — заявили в дипмиссии.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Бочкарёв в ближайшее время вернётся на родину.

19 октября стало известно, что полиция отозвала апелляцию на продление ареста Бочкарёва. 

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