Посольство оформляет документы для возвращения Бочкарёва из Норвегии в Россию
- ©CHROMORANGE / Dieter Möbus
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении, размещённом в аккаунте посольства в Twitter.
«Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А. Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации», — заявили в дипмиссии.
19.10.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии об освобождении М.А.Бочкарёва— Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 19 октября 2018 г.
Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации. pic.twitter.com/YqbtHX4pgB
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Бочкарёв в ближайшее время вернётся на родину.
19 октября стало известно, что полиция отозвала апелляцию на продление ареста Бочкарёва.