Матвиенко заявила, что Бочкарёв скоро вернётся из Норвегии в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что освобождённый из-под ареста в Норвегии сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарёв в ближайшее время встретится с российским послом и вернётся домой.

«Насколько мне известно, сейчас за М.А. Бочкарёвым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытие Михаила Анатольевича в здание дипмиссии», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она добавила, что после этой встречи Бочкарёв вылетит в Россию к родным и близким.

Ранее адвокат сообщил, что Бочкарёв скоро выйдет на свободу, так как полиция отозвала апелляцию на продление его ареста.

Накануне полиция безопасности Норвегии обжаловала решение суда Осло не продлевать арест Бочкарёва, который был задержан по подозрению в незаконном сборе информации.