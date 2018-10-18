СМИ: Сотрудник аппарата Совфеда остался под стражей после решения суда в Норвегии

Полиция безопасности Норвегии обжаловала решение суда города Осло не продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарёва, который был задержан по подозрению в незаконном сборе информации.

Об этом сообщает телекомпания NRK.

Отмечается, что на слушаниях суд не стал продлевать срок ареста россиянина, однако полиция подала апелляцию на это решение. Уточняется, что Бочкарёв останется под стражей как минимум до понедельника, 22 октября, когда пройдёт заседание апелляционного суда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия добивается от властей Норвегии снятия всех обвинений с задержанного в Осло сотрудника СФ Михаила Бочкарёва.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила письмо председателю парламента Норвегии в связи с задержанием сотрудника СФ Бочкарёва, назвав произошедшее провокацией.

Бочкарёв был задержан 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации после участия в международной конференции в норвежском парламенте.