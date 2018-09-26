Матвиенко направила письмо спикеру парламента Норвегии из-за задержания россиянина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо председателю парламента Норвегии в связи с задержанием сотрудника СФ Михаила Бочкарёва в Осло, назвав произошедшее провокацией.

«Я направила личное письмо спикеру парламента Норвегии, в котором отметила, что это была чистой воды провокация, нет оснований для задержания нашего сотрудника», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Матвиенко отметила, что Бочкарёв вёл съёмку семинара в парламенте Норвегии, так как не знает норвежского языка. Ему вменяют этот факт в качестве противоправной деятельности, рассказала спикер Совфеда.

Также она сообщила, что Бочкарёв неоднократно принимал участие в организованных по линии ЕС семинарах.

«Уверена, он будет в ближайшее время освобождён, мы всё будем делать для этого», — заявила Матвиенко.

Ранее стало известно, что норвежские спецслужбы подозревают Бочкарёва в сборе данных через беспроводные сигналы и сети в здании парламента Норвегии.