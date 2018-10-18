МИД России потребовал от Норвегии снятия обвинений с задержанного россиянина

МИД России потребовал от Норвегии снятия всех обвинений с задержанного в Осло сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарёва.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения Бочкарёва и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее полиция безопасности Норвегии обжаловала решение суда города Осло не продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарёва, который был задержан по подозрению в незаконном сборе информации.

В конце сентября стало известно, что норвежские спецслужбы подозревают Бочкарёва в сборе данных через беспроводные сигналы и сети в здании парламента Норвегии.