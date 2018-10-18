В Совфеде прокомментировали решение суда Осло по делу Бочкарёва

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В Совете Федерации прокомментировали решение суда в Осло по делу сотрудника аппарата СФ Михаила Бочкарёва, который был задержан в Норвегии по подозрению в незаконном сборе информации.
В Совфеде прокомментировали решение суда Осло по делу Бочкарёва
  • РИА Новости

«Этот факт (апелляция норвежских спецслужб на отмену ареста Бочкарёва. — RT) нас особенно беспокоит. Он демонстрирует, что норвежские спецслужбы, либо организовавшие, либо допустившие эту провокацию, даже после решения суда спасают честь мундира, делая всё, чтобы затянуть процесс, под любыми предлогами не отпустить российского гражданина», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Совфеда.

Ранее полиция безопасности Норвегии обжаловала решение суда города Осло не продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарёва, который был задержан по подозрению в незаконном сборе информации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия добивается от властей Норвегии снятия всех обвинений с Бочкарёва.

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