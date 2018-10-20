Эксперт назвал «русофобской риторикой» обвинения Минюста США в адрес россиянки

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT назвал «удивительными» предъявленные Министерством юстиции США обвинения российской гражданке во «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы в стране.

«Это ложится в общую канву русофобской риторики, того основного тренда сегодняшней американской политики, который густо замешан на обвинении России и российских граждан во вмешательстве во внутренние дела США, в том числе и в выборы. Знаменитый мем «русские хакеры». И в подтверждение этих тезисов сейчас звучит очередное обвинение в адрес россиянки… Это какая-то патологическая шизофрения сознания», — сказал он.

Мартынов также добавил, что вне зависимости от результатов предстоящих выборов в конгресс «в любом случае виноваты будут русские хакеры».

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке во «вмешательстве» в предстоящие в ноябре выборы.