Эксперт объяснил предъявление США обвинений россиянке во вмешательстве в выборы

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Полина Полетаева
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT выдвинутые Минюстом США российской гражданке обвинения во «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы в стране.
Эксперт объяснил предъявление США обвинений россиянке во вмешательстве в выборы
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«Было бы странно сначала нагнетать истерию вокруг вмешательства России во внутриамериканские политические дела, а в преддверии достаточно важных промежуточных выборов в конгресс взять и промолчать. Здесь Россия вроде в любом случае должна была присутствовать… Я думаю, что это будет не единственное обвинение в адрес представителей нашей страны. История с так называемым «российским следом» в американской политике стала уже как самокатящееся колесо внутри их политических баталий», — сказал он.

Бышок также добавил, что оппоненты американского лидера Дональда Трампа будут ему «до конца жизни предъявлять», что он стал президентом не благодаря воле американского народа. По мнению эксперта, данная тема также должна постоянно обновляться.

«Либо всплывут очередные воспоминания какого-то политика или генерального менеджера, который работал с Трампом и что-то намекнул, либо будут возникать подобные истории вроде очередного какого-нибудь российского человека, пытающегося «саботировать» американские выборы», — заключил эксперт.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке во «вмешательстве» в предстоящие в ноябре выборы.

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