Эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о смерти журналиста Хашукджи

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с RT прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле.

По мнению Фитина, представленная саудовскими властями версия случившегося, скорее всего, удовлетворит американскую сторону.

«Думаю, развитие ситуации показывает, что никаких радикальных изменений в отношениях США с Саудовской Аравией не предвидится, поскольку Соединённые Штаты хотели, чтобы получилась какая-то удобоваримая версия, которую сейчас и представили мировой общественности саудовские власти. Что да, это не намеренно, что произошла драка непонятно по чьей инициативе, во время этой драки Джамаль Хашукджи получил травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому всё будет спущено на тормозах», — сказал он.

По словам Фитина, Эр-Рияд будет демонстрировать, что «тщательно расследует, выявляет виновных и наказывает их».

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии заявил о смерти журналиста Джамаля Хашукджи. Он добавил, что в рамках расследования задержаны 18 человек.

13 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.