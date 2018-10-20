Король Саудовской Аравии освободил от должности замглавы службы общей разведки
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизом Аль Сауд освободил от должности заместителя главы службы общей разведки генерала Ахмеда Асири.
Об этом информирует Саудовское агентство новостей.
Royal order relieves Ahmad bin Hassan Asiri of his post as deputy chief of General Intelligence.#SPAGOV— SPAENG (@Spa_Eng) 19 октября 2018 г.
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