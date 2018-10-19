В МИД Японии считают, что России известна позиция Токио по мирному договору

В Министерстве иностранных дел Японии считают, что России хорошо известна позиция Токио относительно условий подписания мирного договора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Позиция нашего правительства заключается в том, чтобы сначала решить проблему принадлежности четырёх островов (Курильских островов. — RT). И мы исходим из того, что российской стороне хорошо об этом известно», — уточнил собеседник агентства.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между странами.

Территориальные претензии Токио на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главной проблемой заключения договора.