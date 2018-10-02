Глава МИД Японии заявил о намерении Токио укрепить отношения с Москвой

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о намерении страны укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.
Глава МИД Японии заявил о намерении Токио укрепить отношения с Москвой
  • РИА Новости

«Мы хотим укрепить отношения с соседними странами, такими как Китай, Южная Корея, Россия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Коно, с каждой из указанных стран у Японии есть неразрешённые проблемы, которые Токио намерен урегулировать напрямую.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между странами.

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