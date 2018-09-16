Песков: Россия и Япония продолжат переговоры о мирном договоре

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Россия и Япония продолжат обсуждать заключение мирного договора между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Песков: Россия и Япония продолжат переговоры о мирном договоре
  • РИА Новости

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, нюансы в подходах. Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора», — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что и для Москвы, и для Токио этот вопрос особенно важный.

12 сентября президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что сторонам необходимо «сломать скорлупу взаимного недоверия». По его словам, сначала должен быть решён территориальный вопрос.

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