Лавров указал на «обвинительные инвективы» в отношении RT во Франции
- Reuters
«Намерения, которые высказываются нынешним французским руководством, заслуживают поддержки в том, что касается взаимодействия с Россией. Мы, конечно же, слышим и целый ряд обвинительных инвектив из Парижа, в том числе в отношении наших СМИ, включая Sputnik, включая РИА Новости, включая RT France, которых практически отлучили от Елисейского дворца, а иногда и от других официальных структур Французской Республики», — отметил он.
По мнению министра, в адрес России слышна критика о том, что Москва ничего не делает для разрешения «того или иного кризиса».
«Слышим критику в наш адрес о том, что мы ничего не делаем для преодоления того или иного кризиса. Но одновременно мы видим, как президент Макрон и его команда заинтересованы в развитии диалога с нами. Этот диалог развивается неоднозначно», — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона полностью открыта к сотрудничеству.
«Но иногда бывают ситуации, когда хорошие намерения начинают реализовываться, а потом начинают буксовать», — рассказал он.
В сентябре французские власти опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
В Совете Федерации пообещали ответные меры в случае отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции.
В конце мая журналиста RT France по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец.