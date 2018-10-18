Лавров указал на «обвинительные инвективы» в отношении RT во Франции

Наблюдается целый ряд обвинительных инвектив во Франции в отношении российских СМИ, заявил в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match глава МИД России Сергей Лавров, комментируя политику французского руководства в вопросе отношений двух стран.

«Намерения, которые высказываются нынешним французским руководством, заслуживают поддержки в том, что касается взаимодействия с Россией. Мы, конечно же, слышим и целый ряд обвинительных инвектив из Парижа, в том числе в отношении наших СМИ, включая Sputnik, включая РИА Новости, включая RT France, которых практически отлучили от Елисейского дворца, а иногда и от других официальных структур Французской Республики», — отметил он.

По мнению министра, в адрес России слышна критика о том, что Москва ничего не делает для разрешения «того или иного кризиса».

«Слышим критику в наш адрес о том, что мы ничего не делаем для преодоления того или иного кризиса. Но одновременно мы видим, как президент Макрон и его команда заинтересованы в развитии диалога с нами. Этот диалог развивается неоднозначно», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона полностью открыта к сотрудничеству.

«Но иногда бывают ситуации, когда хорошие намерения начинают реализовываться, а потом начинают буксовать», — рассказал он.

В сентябре французские власти опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

В Совете Федерации пообещали ответные меры в случае отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции.

В конце мая журналиста RT France по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец.