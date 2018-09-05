В Совфеде пообещали ответные меры в случае отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции

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RT
В случае отказа в аккредитации во Франции RT и Sputnik Россия может принять ответные меры в отношении французских СМИ. Об этом заявил член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя выпущенный во Франции доклад с предложением не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
В Совфеде пообещали ответные меры в случае отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

«Мы не можем пропускать такие шаги, если это будет принято, то они нанесут очевидный ущерб свободе слова. Поэтому Россия примет адекватные, строго зеркальные меры, которые коснутся ограничений в аккредитации для французских государственных СМИ», — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, речь идёт, в частности, о государственном медиахолдинге France Média Monde, куда входят France 24 и RFI.

Ранее власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

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