В Совфеде пообещали ответные меры в случае отказа в аккредитации RT и Sputnik во Франции
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«Мы не можем пропускать такие шаги, если это будет принято, то они нанесут очевидный ущерб свободе слова. Поэтому Россия примет адекватные, строго зеркальные меры, которые коснутся ограничений в аккредитации для французских государственных СМИ», — цитирует сенатора РИА Новости.
По его словам, речь идёт, в частности, о государственном медиахолдинге France Média Monde, куда входят France 24 и RFI.
Ранее власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.