Журналиста RT France не пустили на мероприятие в Елисейский дворец

Журналиста телеканала RT France 29 мая по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец.

«Вы работаете на Russia Today, вы не можете войти», — приводит объяснение отказа в допуске RT France.

При себе у журналиста была пресс-карта, как того требовала руководительница пресс-службы Елисейского дворца Марион Бере, с которой он говорил накануне по телефону.

При этом отмечается, что корреспондента BBC, пришедшего тогда же и тоже с пресс-картой, в здание пропустили.

7 мая 2017 года корреспондента RT не пустили в штаб Эммануэля Макрона в день проведения второго тура президентских выборов во Франции. Также в штаб не были допущены корреспонденты Sputnik France.