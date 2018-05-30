Журналиста RT France не пустили на мероприятие в Елисейский дворец

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Журналиста телеканала RT France 29 мая по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец.
Журналиста RT France не пустили на мероприятие в Елисейский дворец
  • © Philippe Wojazer
  • Reuters

«Вы работаете на Russia Today, вы не можете войти», — приводит объяснение отказа в допуске RT France.

При себе у журналиста была пресс-карта, как того требовала руководительница пресс-службы Елисейского дворца Марион Бере, с которой он говорил накануне по телефону.

При этом отмечается, что корреспондента BBC, пришедшего тогда же и тоже с пресс-картой, в здание пропустили.

7 мая 2017 года корреспондента RT не пустили в штаб Эммануэля Макрона в день проведения второго тура президентских выборов во Франции. Также в штаб не были допущены корреспонденты Sputnik France.

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