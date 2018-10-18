МИД Чехии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
«МИД Чешской Республики выражает сожаление в связи с потерей молодых жизней и выражает соболезнования семьям жертв этой трагедии», — говорится в сообщении.
17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек.
Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Также RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи.