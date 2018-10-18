МИД Чехии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

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МИД Чехии на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с инцидентом в политехническом колледже в Керчи.

«МИД Чешской Республики выражает сожаление в связи с потерей молодых жизней и выражает соболезнования семьям жертв этой трагедии», — говорится в сообщении.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек.

Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи.




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