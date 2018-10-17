В Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи

Короткая ссылка
На улице Советской у памятника первой учительнице в центре Оренбурга организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи, где в колледже погибло не менее 19 человек, сообщает RIA56.
В Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи
  • РИА Новости

За вечер к монументу пришли несколько сотен человек, в том числе представители областного правительства и общественных организаций.

«Мы разделяем вашу боль и выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим», — заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Он добавил, что по распоряжению губернатора Оренбургской области меры безопасности в регионе будут усилены.

Ранее одна из студенток в беседе с ФАН рассказала подробности произошедшего в колледже в Керчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить