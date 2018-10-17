В Оренбурге организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи

На улице Советской у памятника первой учительнице в центре Оренбурга организовали мемориал памяти жертв трагедии в Керчи, где в колледже погибло не менее 19 человек, сообщает RIA56.

За вечер к монументу пришли несколько сотен человек, в том числе представители областного правительства и общественных организаций.

«Мы разделяем вашу боль и выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим», — заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Он добавил, что по распоряжению губернатора Оренбургской области меры безопасности в регионе будут усилены.

Ранее одна из студенток в беседе с ФАН рассказала подробности произошедшего в колледже в Керчи.