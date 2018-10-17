Захарова прокомментировала подход США в области выдачи виз гражданам России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг затягивания сроков и отказов консульских учреждений США в выдаче американских виз россиянам.

«Этот процесс по-прежнему фактически заблокирован... Могу констатировать, что срок ожидания обязательных визовых собеседований составляет 300 дней, что в массовом порядке просто срывает поездки в рамках деловых, культурных, научных, спортивных, дружественных связей и, конечно, гуманитарных», — уточнила она.

По словам Захаровой, «власти США целенаправленно препятствуют» работе российских дипломатических и консульских представительств, затягивая выдачу разрешений на въезд новых сотрудников.

«Регулярными стали прямые отказы в визах. Это относится и к постоянному представительству России при ООН в Нью-Йорке, хотя по соглашению о размещении штаб-квартиры данной организации на американской территории Вашингтон взял на себя обязательства обеспечить беспрепятственные условия деятельности для неё самой и аккредитованных при ней миссий иностранных государств», — объяснила дипломат, уточнив, что американская сторона, действуя подобным образом, старается «заглушить» голос Москвы в ООН.

При этом она добавила, что такая политика США распространяется не только на Россию.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова остановить визовую войну с Вашингтоном на основе взаимности.

Также сообщалось, что российские граждане стали обращаться за американскими визами в консульства США, расположенные в других странах.