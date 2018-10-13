Антонов: Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности

Россия готова остановить визовую войну с Соединёнными Штатами на основе взаимности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил провести «дружеские соревнования» по числу выданных виз обеих стран и обещал превысить количество выданных Россией документов в два раза.

В свою очередь, МИД России предложил США соревноваться в скорости рассмотрения заявок на визу.