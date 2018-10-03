МИД России предложил США соревноваться в скорости рассмотрения заявок на визу

МИД России предлагает посольству США в Москве соревноваться в оперативности рассмотрения заявок на получение визы.

«Принимаем этот вызов. Только предлагаем начать с соревнования по срокам ожидания визовых собеседований и оперативности рассмотрения соответствующих обращений наших граждан», — сообщается в микроблоге Twitter МИД России.

Отмечается, что ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил провести «дружеские соревнования» по числу выданных виз обеих стран и обещал превысить количество выданных Россией документов в два раза.

Ранее сообщалось, что российские граждане стали обращаться за американскими визами в консульства США, расположенные в других странах.