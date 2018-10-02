В посольстве США заявили об обращении россиян за визами в консульства в соседних странах

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Российские граждане стали обращаться за американскими визами в консульства США, расположенные в других странах. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера.
В посольстве США заявили об обращении россиян за визами в консульства в соседних странах
  • РИА Новости

«В этом году мы столкнулись с таким явлением, что заявители вместо того, чтобы, например, поехать на собеседование из Калининграда во Владивосток, ищут другие возможные места. Это и прибалтийские республики, или, например, многие едут в Ереван, в Тбилиси, в Сеул», — заявил Йодер.

По его словам, американское посольство тратит достаточно времени на обучение консулов в других странах интервьюированию российских граждан.

Йодер добавил, что процент отказа в визах россиянам «очень маленький».

Ранее стало известно, что посольство США выдало визу советнику посла России в США по консульским вопросам Сергею Трепелкову.

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