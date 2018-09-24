Посольство США выдало визу советнику Антонова
- globallookpress.com
«Сегодня генеральный консул Майкл Йодер выдал визу для работы в США советнику посла России по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США», — указано в твите.
Обеспечение визовой поддержки поездок в США – один из главных приоритетов работы американского посольства в Москве. Сегодня генеральный консул Майкл Йодер выдал визу для работы в США Советнику посла РФ по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США. pic.twitter.com/DpDYsd5K7B— Посольство США в РФ (@USEmbRu) September 24, 2018
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сложности получения российскими дипломатами американских виз.