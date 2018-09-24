Посольство США выдало визу советнику Антонова

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Посольство США в Москве сообщило о выдаче визы советнику посла России в США по консульским вопросам Сергею Трепелкову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.
Посольство США выдало визу советнику Антонова
  • globallookpress.com

«Сегодня генеральный консул Майкл Йодер выдал визу для работы в США советнику посла России по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США», — указано в твите.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сложности получения российскими дипломатами американских виз. 

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