Посольство США выдало визу советнику Антонова

Посольство США в Москве сообщило о выдаче визы советнику посла России в США по консульским вопросам Сергею Трепелкову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.

globallookpress.com

«Сегодня генеральный консул Майкл Йодер выдал визу для работы в США советнику посла России по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США», — указано в твите. Обеспечение визовой поддержки поездок в США – один из главных приоритетов работы американского посольства в Москве. Сегодня генеральный консул Майкл Йодер выдал визу для работы в США Советнику посла РФ по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США. pic.twitter.com/DpDYsd5K7B — Посольство США в РФ (@USEmbRu) September 24, 2018 Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сложности получения российскими дипломатами американских виз.