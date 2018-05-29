Косачёв прокомментировал аннулирование своей американской визы

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Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил RT, что аннулирование американской визы лишает его возможности участвовать в мероприятиях ООН.
Косачёв прокомментировал аннулирование своей американской визы
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я теперь, как выясняется, лишён возможности участвовать в мероприятиях ООН, других международных структур на территории Соединённых Штатов Америки, что, естественно, является радикальным нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств как страны — хозяйки соответствующих штаб-квартир. В данном случае штаб-квартиры Организации Объединённых Наций», — отметил сенатор.

По его словам, аннулирование визы — «беспардонное поведение», которое не имеет ничего общего с международным правом и представлениями о межпарламентской дипломатии.

«Я сейчас обратился в комитет по защите прав парламентариев Межпарламентского союза. Обратился не только от своего имени, но и от имени всех российских парламентариев, которые попали в этом качестве в американские санкционные списки, и мы будем ожидать решения этого комитета, после чего определимся с нашими дальнейшими шагами», — добавил он.

28 мая стало известно, что США аннулировали визу Косачёва

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