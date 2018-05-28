США аннулировали визу сенатору Косачёву
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«После того как я был включён в санкционные списки США в начале апреля, через две недели Госдепартамент США аннулировал действовавшую и имевшуюся в моём паспорте годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории США», — заявил Косачёв на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Он отметил, что это была специальная американская виза, которая содержала на себе гриф ООН.
Из-за аннулирования визы Косачёв не смог принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая.
В апреле Косачёв заявлял о необходимости проработки ответных мер на санкции США.