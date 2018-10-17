В Германии задержали угрожавшего убить одноклассников подростка

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.
В Германии задержали угрожавшего убить одноклассников подростка
  • Reuters

Об этом сообщает RTL.

О намерении напасть на школу города Хайльбронн полиция узнала от директора учебного заведения, которого в свою очередь предупредил другой ученик, узнавший о планах школьника.

По данным телеканала, подросток якобы собирался купить оружие, соорудить бомбы и «всех убить». 

В итоге, в рамках спецоперации, школа была временно закрыта, учащиеся отпущены домой, а в квартире школьника был проведён обыск. Сам подросток был обнаружен и задержан чуть позже, так как не пошёл на занятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Мотовилихинский районный суд Перми оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить