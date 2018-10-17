В Германии задержали угрожавшего убить одноклассников подростка

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.

Об этом сообщает RTL.

О намерении напасть на школу города Хайльбронн полиция узнала от директора учебного заведения, которого в свою очередь предупредил другой ученик, узнавший о планах школьника.

По данным телеканала, подросток якобы собирался купить оружие, соорудить бомбы и «всех убить».

В итоге, в рамках спецоперации, школа была временно закрыта, учащиеся отпущены домой, а в квартире школьника был проведён обыск. Сам подросток был обнаружен и задержан чуть позже, так как не пошёл на занятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Мотовилихинский районный суд Перми оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе.