Суд оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе Перми
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Адвокат Степан Овчинников просил назначить обвиняемому домашний арест, поскольку расследование завершено и все свидетели опрошены. Потерпевшие выступали против.
Как напоминает URA.RU, нападавший обвиняется по статьям «Разбой», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
Второй фигурант был признан невменяемым, его дело находится в отдельном производстве.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе.