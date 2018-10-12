Суд оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе Перми

Мотовилихинский районный суд Перми оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе. Об этом сообщает телеканал «360».

Адвокат Степан Овчинников просил назначить обвиняемому домашний арест, поскольку расследование завершено и все свидетели опрошены. Потерпевшие выступали против.

Как напоминает URA.RU, нападавший обвиняется по статьям «Разбой», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Второй фигурант был признан невменяемым, его дело находится в отдельном производстве.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе.