Суд оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе Перми

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Мотовилихинский районный суд Перми оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе. Об этом сообщает телеканал «360».
Суд оставил под стражей подростка, арестованного за нападение в школе Перми
  • © Global Look Press

Адвокат Степан Овчинников просил назначить обвиняемому домашний арест, поскольку расследование завершено и все свидетели опрошены. Потерпевшие выступали против.

Как напоминает URA.RU, нападавший обвиняется по статьям «Разбой», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Второй фигурант был признан невменяемым, его дело находится в отдельном производстве.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе.

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