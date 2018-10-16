Рябков провёл встречу с высокопоставленной делегацией МИД Израиля
- РИА Новости
«Стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня, включая актуальные вопросы российско-американских отношений, международной безопасности, проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ с акцентом на ситуацию в Ближневосточном регионе», — сообщается на сайте МИД России.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии.
Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что дорожит отношениями с российским президентом Владимиром Путиным и высоко ценит контакты с ним, так как это позволяет справляться с вызовами в регионе.