Рябков провёл встречу с высокопоставленной делегацией МИД Израиля

Замглавы российского МИД Сергей Рябков 16 октября обсудил с делегацией высокопоставленных сотрудников МИД Израиля во главе с заместителем генерального директора ситуацию на Ближнем Востоке.

«Стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня, включая актуальные вопросы российско-американских отношений, международной безопасности, проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ с акцентом на ситуацию в Ближневосточном регионе», — сообщается на сайте МИД России.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии.

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что дорожит отношениями с российским президентом Владимиром Путиным и высоко ценит контакты с ним, так как это позволяет справляться с вызовами в регионе.