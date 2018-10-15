Нетаньяху отметил важность дружеских отношений с Путиным

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что дорожит отношениями с российским президентом Владимиром Путиным и высоко ценит контакты с ним, так как это позволяет справляться с вызовами в регионе.

РИА Новости

Об этом израильский политик заявил во время открытия зимней сессии кнессета. «Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение», — цитирует премьера РИА Новости. «Эта связь важна для безопасности Государства Израиль», — добавил он. Ранее Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с Путиным намерен поднять темы международного признания израильского контроля над Голанскими высотами и военного присутствия Ирана в Сирии.