Нетаньяху назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе поездки на Голанские высоты.
По его словам, «Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать».
Также он заявил, что продолжит решительно препятствовать Ирану «в открытии нового фронта против Израиля на Голанах».
Он добавил, что Израиль в Сирии будет препятствовать «любым попыткам переправить смертоносное оружие «Хезболле».
«Я намерен обсудить эти вопросы с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным, с которым мы вскоре встретимся», — сказал израильский премьер.
По его словам, он обсудил с Путиным координацию в сфере безопасности между израильскими и российскими военными.
Ранее Нетаньяху заявил, что договорился с российским лидером о встрече в ближайшее время.