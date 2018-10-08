Нетаньяху назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен поднять темы международного признания израильского контроля над Голанскими высотами и военного присутствия Ирана в Сирии. 
Нетаньяху назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе поездки на Голанские высоты. 

По его словам, «Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать».

Также он заявил, что продолжит решительно препятствовать Ирану «в открытии нового фронта против Израиля на Голанах».

Он добавил, что Израиль в Сирии будет препятствовать «любым попыткам переправить смертоносное оружие «Хезболле».

«Я намерен обсудить эти вопросы с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным, с которым мы вскоре встретимся», — сказал израильский премьер.

По его словам, он обсудил с Путиным координацию в сфере безопасности между израильскими и российскими военными.

Ранее Нетаньяху заявил, что договорился с российским лидером о встрече в ближайшее время. 

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