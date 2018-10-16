Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского МИД.
«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития всего комплекса российско-израильских отношений, а также складывающейся ближневосточной ситуации с акцентом на урегулирование кризиса в Сирии», — отметили в ведомстве.
Ранее Богданов выразил сожаление в связи с тем, что предложение Москвы о прямом диалоге между Израилем и Палестиной до сих пор не реализовано, так как израильская сторона «уходит от такого контакта».