Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов 16 октября принял делегацию сотрудников Министерства иностранных дел Израиля.

Об этом говорится на сайте российского МИД.

«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития всего комплекса российско-израильских отношений, а также складывающейся ближневосточной ситуации с акцентом на урегулирование кризиса в Сирии», — отметили в ведомстве.

Ранее Богданов выразил сожаление в связи с тем, что предложение Москвы о прямом диалоге между Израилем и Палестиной до сих пор не реализовано, так как израильская сторона «уходит от такого контакта».