Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов 16 октября принял делегацию сотрудников Министерства иностранных дел Израиля.
Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского МИД.

«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития всего комплекса российско-израильских отношений, а также складывающейся ближневосточной ситуации с акцентом на урегулирование кризиса в Сирии», — отметили в ведомстве.

Ранее Богданов выразил сожаление в связи с тем, что предложение Москвы о прямом диалоге между Израилем и Палестиной до сих пор не реализовано, так как израильская сторона «уходит от такого контакта».

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