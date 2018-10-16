Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Нидерландов о кибервойне

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ заявила, что Россия «не в курсе» кибервойны с Нидерландами.
Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Нидерландов о кибервойне
  • РИА Новости

«Что касается Нидерландов — мы уже об этом говорили. Видимо, это та самая война, куда агрессор не пришёл, просто не в курсе, что мы находимся или будем находиться в состоянии кибервойны с Нидерландами», — заявила Захарова.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян. 

Впоследствии власти страны вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту. 

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в дела других государств.

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